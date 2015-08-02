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لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية "بطل سجاير"

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لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية "بطل سجاير" لو بتعانى من تأخر الإنجاب بدون أسباب مرضية "بطل سجاير"
رغم دارية الكثيرين من المدخنين بكم الأضرار الصحية التى تقع على صحتهم نتيجة تدخينهم السجائر، ومع ذلك نلاحظ إصرارهم على عدم الإقلاع عن تدخينها، ما ينعكس ذلك على صحته بوجه عام والخصوبة والصحة الإنجابية بوجه خاص.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو الأهوانى استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى: يساهم تدخين الأشخاص للسجائر إلى وقوع بعض الآثار السلبية الجسيمة على جميع وظائف الجسم، خاصة الجهاز التناسلى المسئول على الخصوبة والصحة الإنجابية.

ويستكمل د.عمرو قائلا: "يساهم التدخين فى إفراز مواد ضارة بالخصية ومنها مادة ROS، والتى تصيب الخلايا المنوية الرئيسة، وتجعلها غير قادرة على إنتاج حيوانات منوية سليمة، كما تصيب الحيوانات المنوية المتكاملة، وتقوم بتكسير الخلايا الوراثية بها، ما يجعل الحيوان المنوى غير قادر على اختراق البويضة وتخصيبها".

ويتابع د. عمرو قائلاً: "هناك بعض المرضى يعانون من تأخر الأنجاب لأسباب غير معلومة، حيث إن الفحوصات والتحاليل الطبيبة الأولية تشير إلى سلامة الزوجة والتحليل السائل المنوى للزوج، فى حالة إقلاع الزوج عن التدخين نهائيًا يحدث حمل فى غضون ثلاث أشهر، هذا ما يؤكد تأثير التدخين غير المرئى على الحيوان المنوى والإخصاب.

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مصر 365