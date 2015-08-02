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المرأة ترفع نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية

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المرأة ترفع نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية المرأة ترفع نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية

    من المتوقع أن تسهم مشاركة المرأة في المجالس البلدية كناخبة ومرشحة في زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وتوسيع صلاحيات المجالس، وخفض سن القيد، في زيادة نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الثالثة للمجالس البلدية بشكل كبير عن الدورتين الماضيتين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني إلى الرقم الإجمالي للناخبين خلال الدورتين الماضيتين والذي بلغ (1,2) مليون ناخب. وأعرب عن أمله في أن تشهد الدورة المقبلة من الانتخابات مشاركة إيجابية وكبيرة من المواطنين خصوصاً فئة الشباب، مشيراً إلى أن الهدف من خفض سن القيد في النظام الجديد للمجالس البلدية والذي سيتم العمل به بدءاً من هذه الدورة هو ضمان مشاركة أوسع من شرائح جديدة من المجتمع خصوصاً فئة الشباب من الجنسين.

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