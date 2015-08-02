4368 موقوفاً في قضايا إرهاب.. والسعوديون النسبة الأكبر

الرياض - مفضي الخمساني

كشفت وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة في قضايا إرهاب بلغ 4368 موقوفاً حتى شهر شوال الجاري ما بين رهن التحقيق، واستكمال إجراءات إحالته للادعاء العام شكل فيها السعوديون النسبة الأكبر. وأوضحت الوزارة أن عدد الموقوفين من السعوديين وصل إلى 3660 موقوفاً، وبلغ عدد الأجانب 708 موقوفين. وتعتبر الجنسية البحرينية أقل عدد من الموقوفين حيث بلغ عدد موقوفيها ثلاثة، اثنان منهم خاضعين للاستئناف والآخر محكوم، تليها العراق وإيران بثمانية موقوفين. وسجلت الجنسية اليمنية المركز الأول بعدد الموقوفين حيث وصل إلى 215 موقوفاً. وحققت الجنسية السورية المركز الثاني بعدد الموقوفين وصل عددهم إلى 102 موقوف.