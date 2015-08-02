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طيران الأمن ينقل جثماني الشهيدين المجايشي والعمري إلى بارق والقنفذة

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طيران الأمن ينقل جثماني الشهيدين المجايشي والعمري إلى بارق والقنفذة طيران الأمن ينقل جثماني الشهيدين المجايشي والعمري إلى بارق والقنفذة

    بناءً على توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- قامت طائرتان من أسطول القيادة العامة لطيران الأمن بنقل جثماني شهيدي الواجب العريف أحمد جعفر المجايشي إلى محافظة بارق والجندي أول محمد علي العمري إلى محافظة القنفذة.

حيث أقلت الطائرة الأولى جثمان شهيد الواجب العريف أحمد جعفر المجايشي من قاعدة طيران الأمن بمنطقة عسير بمرافقة عدد من أقارب الشهيد وهبطت في شمال محافظة بارق أول من أمس.

كما أقلت طائرة ثانية جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد علي العمري من قاعدة طيران الأمن بمنطقة عسير بمرافقة عدد من أقارب الشهيد، وهبطت في قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة ليلة الجمعة.

وكان في استقبال الطائرتين في محافظتي بارق والقنفذة عدد من قيادات حرس الحدود والمسؤولين بالمحافظتين وأقارب الشهيدين وعدد من المواطنين.

يذكر أن العريف أحمد المجايشي والجندي أول محمد العمري وزميلهم الجندي أول حسن ناصر بشيري من منسوبي حرس الحدود بمركز المسيال بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير استشهدوا يوم الجمعة 15/10/1436ه بعد تعرض المركز لقذائف عسكرية كثيفة من داخل الأراضي اليمنية.

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