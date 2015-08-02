اجتماع وزاري سعودي - أميركي - روسي في الدوحة

الدوحة، موسكو - وكالات الأنباء

يعقد في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع ثلاثي سعودي - أميركي - روسي على مستوى وزراء الخارجية خلال زيارة وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى قطر اليوم وغداً. يذكر ان هذه اول زيارة يقوم بها لافروف لمنطقة الخليج بعد توصل ايران ومجموعة 5+1 في الرابع عشر من الشهر الماضي اتفاقا بشأن البرنامج النووي لطهران بعد 12 عاماً من المفاوضات المضنية. وقالت الخارجية الروسية: «إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سوف يستقبل لافروف، وسوف يجري الوزير الروسي محادثات مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية»، بحسب وكالة ايتار تاس الروسية.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري غداً نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي وسيحاول الحد من المخاوف الناتجة عن الاتفاق النووي. وعلى هامش هذا اللقاء المهم في قطر، سيجري كيري أيضاً محادثات مع وزير الخارجية الروسي تتناول خصوصاً الملف السوري، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.