الرئيس اليمني يعيِّـن ثلاثة مستشارين جدد

صنعاء - خاص ب"الرياض"

أكد رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح أن وصوله إلى مطار عدن الدولي امس لم يكن مفاجئاً.

وأضاف بحاح ، في تصريحات صحافية، أن وصوله وعدد من المسؤولين إلى عدن لم يكن مفاجئا وكان مخططا له كما كان مخططا تحرير مدينة عدن من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح.

وكان بحاح وصل، إلى مدينة عدن، امس، بصحبة وفد وزاري يضم 6 وزراء. وقال مسؤول في مطار عدن إن نائب الرئيس اليمني، خالد بحاح، وصل إلى المدينة ليصبح أكبر مسؤول يزور المدينة منذ أن طرد مقاتلو المقاومة الشعبية مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منها قبل أكثر من أسبوعين. وأضاف أن بحاح وصل على متن طائرة سعودية.

وقال وزير النقل بدر باسلمة إن الزيارة هي ليوم واحد وهدفها تفقد الاوضاع في المدينة، مشيرا الى ان الحكومة بدأت اعمالها من عدن وان الاولوية بالنسبة للحكومة هي استعادة الامن الكامل لعدن ومحيطها، واضاف ان الحكومة تعول على اعادة تأهيل مراكز الشرطة في عدن وتزويدها بالعناصر والمعدات.

ومن المقرر ان يعقد بحاح اجتماعا حكومياً لمناقشة التطورات الميدانية وتسريع اعمال الاغاثة وتوزيعها على السكان في عدن ومناطق اخرى بعد تدفق المساعدات من السعودية والامارات وقطر وبعض المنظمات الدولية.

وكان وفد حكومي بدأ بمباشرة مهامه من محافظة عدن، بعد تحريرها من الحوثيين والموالين لصالح في معارك استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

واعتبر مراقبون زيارة بحاح الى عدن تمثل صفعة قوية لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وانها تمثل رسالة كبيرة الى المقاومة الشعبية والشعب اليمني الذي يتوق الى التخلص من حكم المليشيات. ويتزامن وصول بحاح الى عدن مع انتصارات كبيرة تحققها المقاومة الشعبية في عدد من المناطق. اذ تصاعدت حدة المعارك، ليلة السبت، بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، والمتمردين الحوثيين ومليشيات صالح من جهة أخرى، في محافظة تعز.

فقد أعلنت المقاومة الشعبية، عن مقتل 42 حوثيا على الأقل وأصيب 93 آخرين، فيما قتل 9 مقاتلين من المقاومة واصيب 15 آخرين في مواجهات اندلعت في قرى مشرعة وحدنان بجبل صبر المطل على مدينة تعز، على مدار اليومين الماضيين. كما اسر رجال المقاومة 11 من الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري السابق الموالي لصالح في معارك جبل صبر.

وقد أعلنت قوات المقاومة سيطرتها بشكل كامل على مديرية مشرعة وحدنان وانها باتت قريبة من السيطرة على موقع العروس الاستراتيجي في أعلى قمة الجبل . وقالت مصادر محلية إن المقاومة الشعبية في مشرعة وحدنان انتهت من دحر الحوثيين من كل قرى المديرية والتحمت بالمقاومة في مديرية صبر الموادم وتمكنوا من تطهير قرى سيعة، وذي مهنة، ومحزف، من المسلحين الحوثيين. يذكر أن موقع العروس هو موقع عسكري استراتيجي وسبق أن سيطرت المقاومة عليه في شهر أبريل الماضي قبل تمكن الحوثيين من استعادة السيطرة عليه مؤخرا. وذكرت مصادر امنية السبت، أن 5 من عناصر مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح قتلوا وأصيب 10 آخرين في كمين للمقاومة استهدف تعزيزات في مقبنة غرب مدينة تعز. وقالت مصادر محلية إن الكمين استهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي وصالح مكونة من 3 عربات عسكرية في منطقة الكمب، كما أدى إلى إعطاب عربة عسكرية، فيما أصيب قائد الرتل أبو ثابت الحوثي بإصابة خطيرة.

وكان كمين آخر في حوض الاشراف اوقع 3 قتلى وعددا من الجرحى في صفوف مليشيات صالح والحوثي.

وأفادت مصادر "الرياض" في تعز بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين في قصف شنه الحوثيون ومليشيات صالح على أحياء سكنية في مدينة تعز، ليلة السبت، في وقت شن طيران التحالف غارات على معسكر اللواء 35 الموالي لصالح والحوثي في مدينة المخاء بالمحافظة.

وكانت أحياء المدينة القديمة، والجمهوري، والنقطة الرابعة، والإخوة، تعرضت لقصف مدفعي من قلعة القاهرة. كما تعرضت قرى سهرة والحيمة والتعزية القريبة من المدينة لقصف مدفعي عشوائي من قبل المليشيات المتمركزة في الستين شمال مدينة تعز.

في غضون ذلك، قالت مصادر من المقاومة إن تحالفا من الجماعات الجنوبية ووحدات من الجيش موالية للشرعية، بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج شمالي عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع المتمردين. ويأتي هذا فيما أحرز مقاتلو المقاومة الشعبية تقدما نوعيا باتجاه محافظة أبين، بعد استعادة السيطرة على نقطة العلم في المدخل الشرقي لمدينة عدن عقب مواجهات مع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وأكد مقاتلو المقاومة الشعبية أنهم سيواصلون الزحف نحو مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، لملاحقة الحوثيين وتطهيرها بالكامل.

الى ذلك قتل نحو 25 من مسلحي الحوثي وصالح وأصيب 15 آخرين باﻻضافة إلى تدمير دبابة وطقم عسكري وإعطاب 4 أطقم أخرى إثر غارات لطائرات التحالف على مواقع وتجمعات لهم في محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية وفي المقاومة الشعبية ل"الرياض" ان 3 حوثيين قتلوا على متن دبابة دمرتها إحدى غارات الطيران في جبهة الجفينة جنوب غربي المحافظة، بينما اعطبت غارة أخرى 4 أطقم عسكرية للحوثيين وقتل 8 مسلحين وجرح 9 آخرين على متنها في الجبهة ذاتها .

وفي جبهة البلق جنوب غربي المحافظة استهدفت إحدى الغارات تجمعا للحوثيين وقتل 8 منهم وفقا للمصادر . وفي سياق متصل اكد مصدر محلي مقتل 3 من مسلحي الحوثي وإحراق طقم تابع لهم نتيجة استهداف طائرات التحالف لتجمع لهم في جبهة الجفينة . واضاف المصدر ان غارة أخرى دمرت مدفع هاون عيار (120) وقتل 2 من طاقمه واصيب 3 آخرين .