زوري "تورينو" مهد الحرية الإيطالية

تقع "تورينو" في شمال غرب إيطاليا، على الضفة الغربية لنهر "بو"، وتُعدّ إحدى المدن الأوروبية المزدهرة، نظراً لغناها بالثقافة والتاريخ. وتشتهر المدينة بالعديد من المعارض الفنية والمطاعم والقصور ودور الأوبرا والحدائق العامة والمسارح والمتاحف.

يُطلق على "تورينو" لقب مهد الحريّة الإيطالية، لأنها كانت مهد وموطن السياسيين الذين ساهموا في توحيد إيطاليا، مثل كافور.

يسيطر مناخ رطب شبه مداريّ على مدينة "تورينو"؛ وبسبب قربها من جبال الألب، فإنّ مناخها قريب من المناخ القاري. تتمتع بشتاء معتدل البرودة وجاف، فيما الصيف معتدل. يتركز سقوط الأمطار خلال الربيع والخريف. تسجّل درجة الحرارة الأعلى فيها 37.1، في حين تبلغ الأدنى -21.8 درجة مئوية.

تحظى "تورينو" بالعديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية، التي تجعلها واحدة من أجمل 250 وجهة سياحية في العالم. ومن أبرز معالمها:

- قصر "ريال": يقع في ساحة "كاستيللو" في وسط المدينة. كان بُني في القرن السادس عشر، وتمّ تحديثه من قبل كريستين ماري في القرن السابع عشر، مع تصاميم المهندس المعماري الباروكي فيليبو جوفارا. يضم الجناح الأيمن الملكي مخزن الأسلحة السابق، وفيه أكبر مجموعات الأسلحة والدروع في أوروبا، بالإضافة إلى مكتبة مزوّدة بمدخل منفصل.

- قصر "مادما": يقع وسط المدينة، ويضمّ قلعة يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، كانت بُنيت على بقايا البوابة الرومانية الشرقية. تمّ توسيع القلعة في القرن الخامس عشر، وهي تعتبر مثالاً رائعاً للعمارة الباروكية. ويضمّ القصر متحف "سيفيكو دي آرتي انتيكا"، حيث يمكن للزائر اكتشاف تاريخ المدينة وإرثها الفني من الألف إلى الياء. بالإضافة إلى التماثيل والمجوهرات، تزين الطبقة مجموعة من اللوحات والأثاث والفنون الزخرفية، بما في ذلك الخزف والعاج والأقمشة والزجاجيات من العصور المختلفة.

- "المتحف المصري": يتخصص في علم الآثار والأنثروبولوجيا المصريين، ويضمّ واحدة من أكبر مجموعات الآثار المصرية مع أكثر من 30000 قطعة من المصنوعات اليدوية، فضلاً عن تماثيل الآلهة المختلفة والفراعنة من عصر الدولة الحديثة، بما في ذلك رمسيس الثاني والملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى سفن الكانوبية والمومياوات والتوابيت.

يفتح المتحف أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً. في يوم الإثنين، يفتح المتحف أبوابه من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

أين تقيمين؟

- "جراند أوتيل سيتيا": يقع الفندق في وسط "تورينو"، خلف ساحة "سان كارلو"، ويبعد 10 دقائق سيراً على القدمين من "ساحة كاستيلو". تمّ تأثيث الغرف بأناقة، حيث يغطّي السجّاد معظم الأرضيات. يضمّ الفندق مطعماً متخصصاً في المأكولات الإيطالية الكلاسيكية. يمكن للضيوف الدخول المجاني إلى صالة الألعاب الرياضية.

- "فندق القصر الذهبي": يبعد 10 دقائق سيراً على القدمين من محطة قطار "تورينو بورتا نوفا" و"المتحف المصري"،

و800 متر من قصر "ماداما" وشارع التسوق الشهير "فيا غاريبالدي". يضمّ مطعماً وغرفاً أنيقة مجهّزة بوسائل الراحة، فضلاً عن "جولدن سبا" وحمّام سباحة مسقوف وحمام تركي و"ساونا" و"بوتيك" يعرض مستحضرات التجميل ومجموعة منوّعة من علاجات التجميل.

هناك، تشمل خيارات الفطور الصباحي المعجنات و"الكابوتشينو"، أو "بوفيه" واسع النطاق. بدوره، يقدّم مطعم القصر الذهبي المأكولات الإيطالية الكلاسيكية وتلك المحلية.

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