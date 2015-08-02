محافظة الجيزة تواصل حملاتها لإزاله الإشغالات والمخالفات النهرية

أعدت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات سير المواطنين بالشوارع، حيث قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 132 إعلانا بدون ترخيص وذلك بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما نجحت فى ضبط عدد 17 استاندا حديدية وتوك توك بدائرة قسم شرطة الطالبية وفى قسم شرطة الهرم، تم ضبط عدد 53 استاندا حديدية وثلاجات عرض.

وتم إعداد حملة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالمجرى الملاحى لنهر النيل، أسفرت عن

>ضبط عدد 12 مخالفة وهى 6 مخالفة رى عدم وجود تراخيص مرسى و5 مخالفات بيئية وعدم وجود سجل بيئى وقضية سرقة تيار كهربائى.

كما تم ضبط 4 مخالفات بالملاحة و3 مخالفات إحداث ضوضاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.