أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمن التونسى يلقى القبض على 6 أشخاص لانضمامهم لتنظيمات إرهابية

Google+ Print
الأمن التونسى يلقى القبض على 6 أشخاص لانضمامهم لتنظيمات إرهابية الأمن التونسى يلقى القبض على 6 أشخاص لانضمامهم لتنظيمات إرهابية
ألقت قوات الأمن التونسية أمس القبض على 6 أشخاص بـ "المنيهلة" بتهمة الإنضمام لأحد التنظيمات الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن المتهمون تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، وقد قاموا بمبايعة أحد التنظيمات الارهابية وكانوا بصدد التحضير للالتحاق ببؤر التوتر.

وأضاف البيان أنه تمت مصادرة رايات تابعة للتنظيم الإرهابى الذى تم مبايعته بالإضافة إلى ملابس قتالية وعدد من الكتب المحرضة على الإرهاب.

تم تحويل المتهمون إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365