الأمن التونسى يلقى القبض على 6 أشخاص لانضمامهم لتنظيمات إرهابية

ألقت قوات الأمن التونسية أمس القبض على 6 أشخاص بـ "المنيهلة" بتهمة الإنضمام لأحد التنظيمات الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن المتهمون تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، وقد قاموا بمبايعة أحد التنظيمات الارهابية وكانوا بصدد التحضير للالتحاق ببؤر التوتر.

وأضاف البيان أنه تمت مصادرة رايات تابعة للتنظيم الإرهابى الذى تم مبايعته بالإضافة إلى ملابس قتالية وعدد من الكتب المحرضة على الإرهاب.

تم تحويل المتهمون إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.

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