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إصابة 11 شخصا فى انحراف أتوبيس بطريق شرم الشيخ - الطور أثناء "نوم السائق"

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إصابة 11 شخصا فى انحراف أتوبيس بطريق شرم الشيخ - الطور أثناء "نوم السائق" إصابة 11 شخصا فى انحراف أتوبيس بطريق شرم الشيخ - الطور أثناء "نوم السائق"
أصيب 11 شخصًا، منذ قليل، انحرف بهم أتوبيس على بعد 50 كيلومترًا من شرم الشيخ اتجاه طور سيناء، أثناء نوم السائق ودخل فى المنطقة الرملية المتاخمة بالطريق الرئيسى "شرم الشيخ – الطور".

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة أول شرم الشيخ، يفيد بانحراف أتوبيس نقل ركاب يحمل لوحات رقم "ص. ق . ج 6785" ، تابع لاحدى شركات النقل، يقل 50 راكبًا تابعين لشركة أدوية لقضاء إجازتهم بشرم الشيخ متجهًا من مدينة شرم الشيخ لمحافظة البحيرة.

وانحرفت الحافلة بالمنطقة الرملية المتاخمة للطريق بكامل سرعتها، بسبب اختلال عجلة القيادة أثناء غفلة السائق المدعو "محمد.ع.م 33 سنة"، سائق ومقيم بالأقصر.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق و11 شخصًا هم: "جيهان سعيد محمود، 49 سنة طبيبة، سندى عبد الوهاب مندور، 17 سنة طالبة، نور الدين حسن حامد، 14 سنة طالب، نجاح عبد الوهاب مندور 44 سنة طبيبة، وطفلها إياد أشرف سعد محمد سنتين، رويدا هشام سعد 16 سنة طالبة، أمانى سعد أبو إسماعيل 29 سنة طبيبة، رندا هشام سعد 17 سنة طالبة، نجلاء وهبة على 43 سنة طبيبة، على إبراهيم الجزار 40 سنة طبيب، هشام سعد عبد الوهاب 42 سنة طبيب"، وجميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولى، لتلقى العلاج وإسعافهم .

تم عمل جميع الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين، وما زالوا يتلقون علاجهم بالمستشفى، وتم تدبير حافلة أخرى لنقل الركاب غير المصابيين لمحافظة البحيرة، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365

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