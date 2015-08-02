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إشعال النيران بمنزل موظف قتل نجل شقيقه لخلاف على الميراث بالشرقية

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إشعال النيران بمنزل موظف قتل نجل شقيقه لخلاف على الميراث بالشرقية إشعال النيران بمنزل موظف قتل نجل شقيقه لخلاف على الميراث بالشرقية
شهدت قرية ميت جابر بمركز بلبيس بالشرقية، منذ قليل، مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات على الميراث، أسفر عنها قيام أخ بإصابة شقيقه وقتل نجل شقيقه، فيما قام الطرف الثانى والعشرات من الأهالى بإشعال النيران بمنزل الجانى، وقامت زوجته وأبناؤه بالفرار من المنزل.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام العشرات من الأهالى بقرية ميت جابر بإشعال النيران بمنزل،"عبد العال م" 60 سنة موظف بالمعاش، وتبين قيامه بإصابة شقيقه وقتل نجله المحامى للخلاف على الميراث، فيما توجهت قوة من الشرطة للقرية للسيطرة على الموقف.

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مصر 365