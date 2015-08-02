سقوط صاروخين أطلقا من غزة فى منطقة السياج الحدودى مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة فى ساعة متأخرة من مساء السبت سقطا فى منطقة السياج الحدودى الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، أن صافرات الانذار لم تنطلق ولم تسجل أى إصابات بشرية أو اضرار مادية جراء سقوط الصاروخين.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلى يقوم بتمشيط المنطقة لتحديد ما إذا كان الصاروخان سقطا داخل الأراضى الإسرائيلية أو فى قطاع غزة.

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