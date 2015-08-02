جبهة العدالة والتنمية بالجزائر تفشل فى استقطاب فكرة تشكيل قطب إسلامى

فشل عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية بالجزائر فى المبادرة السياسية التى تزعمها والتى تهدف إلى تشكيل "قطب اسلامى" جديد تحت مظلة واحدة رغم الاعلان الرسمى أمس السبت عن تشكيله إلا انه بدا بعيدا كل البعد عن تحقيق نجاح على الساحة السياسة .

وذكر موقع "كل شىء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية مساء أمس السبت، أن من أبرز الحضور فى لقاء اليوم كبار الاعضاء فى حزب جبهة العدالة والتنمية الذى يتزعمه جاب الله واعضاء سابقين فى حزبى الاصلاح والنهضة ونشطاء بالاضافة إلى شخصيات أخرى ليس لديهم انتماءات سياسية.

وبخلاف عبد الله جاب الله ، لم يشارك أى وجه سياسى بارز فى هذا والاجتماع وقد برر جاب الله ذلك بأن هذه المبادرة صادرة من افراد وليست من احزاب سياسية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن المبادرات التى تقوم بها الأحزاب السياسية كانت دائما محكوم عليها بالفشل، وهو مايبدو تبريرا لغياب أبرز الاحزاب الإسلامية على الساحة الجزائرية مثل حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الاصلاح.

فيما أشار متدخلون إلى أن القطب الإسلامى الجديد يهدف إلى اقتراح حلول وبدائل إسلامية للنظام الحالى مشددين على الحاجة الملحة لتوحيد الحركات الإسلامية فى الجزائر لتقييم إخفاقاتها وما حققته من انجازات بهدف إعدادها سياسيا للاضطلاع بمسئوليتها.

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