تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه فى التبين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتهديد سائق والاستيلاء على توك توك، بعد إيهامه بتوصيلهما.

تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة التبين لمتابعة الحالة الأمنية، فاستغاث بهم سائق يدعى "م.ا"، وأفاد أنه أثناء قيادته توك توك استوقفه شخصان واستقلا معه التوك توك، لتوصيلهما إلى التبين، وأثناء سيرهم بطريق كورنيش النيل هدده أحدهما بسلاح أبيض مطواة، وقام الآخر برش مادة من زجاجة "سيلف ديفنس" على وجهه، وأجبراه على التخلى عن التوك توك واستوليا عليه ولاذا بالفرار.

وعلى الفور قامت القوة الأمنية بملاحقتهما، وتم ضبطهما وبحوزتهما التوك توك، وتبين أنهما كل من "إ.ع"، 17 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وشقيقه "م" 15 سنة عاطل وبحوزته زجاجة بها "مادة سيلف ديفنس".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.