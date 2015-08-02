تجديد حبس شاب "شيميل" 15 يومًا بعد ضبطه يمارس الشذوذ مع ثرى عربى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بولاق أبو العلا تجديد حبس شاب فى العقد الثانى من العمر "شيميل" - شاذ جنسيًا وذى ملامح أنثوية، أثناء ممارسته الرذيلة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقى العميد أحمد كشك مدير مباحث آداب السياحة، معلومة تفيد بممارسة فتاة الدعارة داخل أحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا، وبعرض تلك المعلومات على اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة، وبإجراء التحريات، توصلت الإدارة إلى صحة المعلومة الواردة إليهم.

تحركت قوة أمنية بقيادة كل من المقدم أيمن حسن والرائد محمد الجوهرى من مباحث شرطة السياحة، إلى الفندق المذكور، وتم ضبط الفتاة والتى تدعى "بسنت.ن" أثناء ممارستهما الرذيلة مع ثرى عربى، وكانت المفاجأة حينما كشفت التحقيقات مع المتهمة، أنه شاب 18 سنة "شاذ جنسيًا" وله ملامح أنثوية، ومقيم بمنطقة حدائق القبة، واسم بسنت الذى عرف به هو اسم مستعار والحقيقى "عمرو"، ويسعى لإجراء عملية جراحية لتحويله إلى أنثى، وبعرض الواقعة على اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.