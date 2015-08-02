وفاة 4 وإصابة 65 بسبب إصابتهم بداء "المحاربين القدماء" بمدينة نيويورك

قال مسئولو صحة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، إن تفشيًا فتاكًا لداء المحاربين القدماء، وهو نوع حاد من الالتهاب الرئوى، قتل أربعة أشخاص فيما لا يزال 65 مريضًا يعانون من أعراضه منذ العاشر من يوليو الجارى فى منطقة "برونكس" من نيويورك.

والموجة الحالية من المرض التى يصفها المسئولون، بأنها غير معهودة تزيد بواقع خمس مرات عن عدد الحالات التى سجلت فى آخر موجة إصابات أسفرت عن إصابة 12 شخصًا فى برونكس، فى ديسمبر عام 2014 .

وتسبب المرض بكتريا "ليجيونيلا" التى توجد فى بعض شبكات الصرف الصحى والحمامات العامة وحمامات البخار وصهاريج المياه الساخنة وأبراج التبريد وغيرها، وينتشر المرض من خلال استنشاق بخار ماء ملوث بالبكتريا ولا ينتقل من شخص لآخر.

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