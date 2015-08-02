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اليوم.. بدء الدراسة بـ"جامعة الطفل" لاكتشاف الموهوبين لأول مرة فى مصر

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اليوم.. بدء الدراسة بـ"جامعة الطفل" لاكتشاف الموهوبين لأول مرة فى مصر اليوم.. بدء الدراسة بـ"جامعة الطفل" لاكتشاف الموهوبين لأول مرة فى مصر
تنطلق اليوم ولأول مرة فى جامعة الطفل والتى تتمثل فى التحاق الأطفال بـ23جامعة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية للدارسة واكتشاف الموهوبين.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى لـ"اليوم السابع"، إن الجامعة ستحاكى النماذج العالمية حيث تم تقسيم 2863 طفلا استوفوا الشروط طبقا للمراحل العمرية إلى 4 مستويات حيث أن المستوى الأول للمراحل العمرية من 6 إلى 9 أعوام والمستوى الثانى للمراحل العمرين من 9 إلى 12 عاما والمستوى الثالث للمراحل العمرين من 12 إلى 15 عاما والمستوى الرابع للمراحل العمرين من 15 إلى 18 عاما.

وأضاف "صقر" أنه سيتم بدء الأنشطة للمستويين الثانى والثالث وذلك نظرا لعدم اكتمال الحد الأدنى المطلوب لبدء البرنامج فى المستويين الأول والرابع على أن يتم إتاحة مهرجان العلوم السنوى سايفيست لكل من المستويين الأول والرابع مع إشراكهم مباشرة فى الدورة الثانية لجامعة الطفل دون الحاجة للتقدم مرة ثانية.

وأشار إلى أنه سيتم إشراك الاطفال من المراحل العمرية المختلفة فى برنامج جامعة الطفل بالمستوى الثانى وبالتحديد فى المرحله الأولى (9-10 سنوات) فى بداية الأنشطة صيف 2015 على أن تبدأ الدراسة بالجامعة المسجل بها الطالب غدا.


>غدًا.. جامعة هليوبوليس تستقبل دفعة من برنامج "جامعة الطفل"

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