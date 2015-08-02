موجز الصحافة: "اليوم السابع" تنفرد بقائمة مشروعات قناة السويس الجديدة

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، بشأن الانفراد بقائمة مشروعات محور قناة السويس، تحت عنوان "ننفرد بقائمة مشروعات قناة السويس الجديدة".. استثمارات بـ 51 مليار جنيه، ومدينة للصناعات الغذائية، وترسانة بحرية، ومدينة صناعية للسيارات والمعدات، وإنشاء وادى التكنولوجيا و1380 حوضًا لإنتاج الأسماك.

كما تنشر الجريدة التعديلات على قانونى "الحقوق السياسية" ومجلس النواب، تحت عنوان "السيسى يصدر تعديلات" الحقوق السياسية و"النواب"، و"اللجنة العليا" تبدأ إجراءات فتح باب الترشح"، قوانين الانتخابات تحدد الدعاية بـ 7 ملايين جنيه للقوائم والحرمان 6 سنوات لأصحاب الجرائم المخلة بالشرف".

وقالت جريدة "الأهرام" أنه بسبب تعرض البلاد لموجة حرارة مرتفعة قد تؤدى إلى زيادة الفرص للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحرارى، دعت وزارة الصحة المواطنين وخاصة المسنين والأطفال، إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة الإكثار من شرب المياه متوسطة البرودة، وتجنب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وتفادى الخروج فى أوقات الذروة، وفى حالة ضرورة الخروج يجب الحرص على المشى فى الظل وارتداء قبعة على الرأس، وشرب الماء والعصائر الطبيعية وتفادى المشروبات المنبهة أو المشروبات التى تحتوى على السكريات، وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية حفاظا على الأملاح المعدنية بالجسم، أما بالنسبة للمسنين، فيجب الحرص على البقاء بالمنزل فى الغرف الأكثر برودة مع إغلاق الستائر نهارا وفتح النوافذ ليلا.

ونقلت جريدة "الأخبار" تأكيد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أنه تم التعاقد على حفر 960 بئرا بتكلفه اجماليه قدرها 1.3 مليار جنيه، والمقرر تخصيصها لشباب الخريجين وصغار المزارعين، ويتم حاليا تنفيذ 500 بئر بمناطق غرب المنيا والفرافرة وتوشكى، ووادى المغرة بغرب الدلتا "شمال وجنوب العلمين" كما يتم حاليا الاعداد للتعاقد على 200 بئر مع الإنتاج الحربى، والهيئة الهندسية، بالإضافة إلى زيادة التعاقدات مع وزارة البترول.

وأشار إلى ان حجم الاستثمارات المنفذه حاليا 600 مليون جنيه وذلك من خلال دعم وزارة التخطيط مشيرا إلى أنه تتم حاليا اعمال حفر خط مياه الشرب بطول 7 كليو مترات، الذى تنفذه وزارة الاسكان والتعمير ضمن مدينة توشكى الجديدة بالإضافة إلى قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتخصيص مساحة 17 ألف فدان لشباب الخريجين و16ألف فدان لذوى الاحتياجات الخاصة و17 ألف فدان لإحدى الشركات السعودية العاملة بالمشروع.

ونشرت جريدة "المصرى اليوم"، مواصلة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية على نهر النيل، وحررت القوات التى قادها اللواء حامد العقيلى مدير شرطة المسطحات المائية 1095 قضية ومخالفات متنوعة، ونفذت 426 إزالة متنوعة، وتنفيذ 3 أحكام قضائية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس، إن الإدارة نفذت عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن تحرير 35 مخالفة عدم اكتمال الطاقم الملاحى و32 مخالفة لعدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، و3 مخالفات انتهاء التراخيص الملاحية، 9 مخالفات عدم تواجد التراخيص الملاحية، و11 مخالفة القيادة دون رخصة،و4 مخالفات شروط التراخيص، و7 مخالفات حمولة زائدة، و9 قضايا ضوضاء، و3 أحكام قضائية متنوعة، و2 قضية سرقة تيار كهربائى.

وعلمت جريدة "الشروق" من مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الإعلان عن جدول انتخابات مجلس النواب سيكون قبل نهاية النصف الأول من أغسطس الحالى.

وأشار المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه ـ إلى أن التعديلات التى أجرتها لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تم إقرارها، وأنها كانت من تعطل عمل اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية لوضع جدول زمنى للانتخابات.

وأوضح أن اللجنة تجتمع للاتفاق على وضع جدول زمنى بداية من الدعوة للانتخابات مرورًا بفتح باب الترشح وفحص تلك الطلبات، والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والدعاية الانتخابية، ومواعيد إجراء مرحلتى الانتخابات نهاية بالإعلان النهائى عن جدول الانتخابات.

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