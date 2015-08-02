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برلمان طرابلس يشترط النظر بتعديلاته لمسودة الاتفاق قبل العودة إلى الحوار

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برلمان طرابلس يشترط النظر بتعديلاته لمسودة الاتفاق قبل العودة إلى الحوار برلمان طرابلس يشترط النظر بتعديلاته لمسودة الاتفاق قبل العودة إلى الحوار
أعلن المؤتمر الوطنى العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة فى العاصمة الليبية طرابلس، تمسكه السبت بضرورة النظر فى التعديلات التى يقترحها على مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة قبل العودة للمشاركة فى الحوار تحت رعاية الامم المتحدة.

وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته فى مؤتمر صحافى فى طرابلس مساء السبت ان "المؤتمر عازم على المضى بالحوار وهذا ما اكدناه للبعثة "الامم المتحدة" لكن ضمن المعايير التى كنا نتحدث عنها".

وأضاف المخزوم وهو رئيس الوفد الذى يمثل المؤتمر فى الحوار الليبى ان بعثة الامم المتحدة الى ليبيا "ستتصل بنا فى الايام المقبلة لطرح جديد يساعد فى الاستمرار فى الحوار بما يحقق النظر فى الملاحظات التى يرى المؤتمر ضرورة وجودها لتحقيق توازن".

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