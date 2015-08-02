إدارة المسجد الإبراهيمى: إسرائيل منعت رفع الأذان 47 مرة يوليو الماضى

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، رفع الأذان فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية 47 وقتا للصلاة خلال شهر يوليو الماضى.

وقال مدير المسجد الإبراهيمى الشيخ منذر أبو الفيلات، فى تصريح صحفى مساء السبت، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى الشريف 47 وقتا للصلاة، خلال شهر يوليو الماضى، بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين فى القسم المغتصب من الحرم.

واستنكر "الشيخ أبو الفيلات" الإجراءات التعسفية التى تطال بيوت العبادة، معتبرا إياها تعديا على الديانات السماوية وحرية العبادة التى كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وأكد تعمد سلطات الاحتلال هذه السياسة المبرمجة فى خطوة تصعيدية من أجل إحكام السيطرة والتحكم بكل أركان الحرم الإبراهيمى، مشددا على أنه شأن فلسطينى ومسجد إسلامى خالص لا حق لليهود فيه من قريب ولا بعيد.

والمسجد الإبراهيمى بالخليل، حيث يعتقد أنه دفن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبناؤه إسحق ويعقوب وزوجاتهم، هو رابع مسجد أهمية من حيث القدسية بعد المساجد الثلاثة (الحرم المكى والحرم النبوى والأقصى)، وبه منبر صلاح الدين الأيوبى المكون من 3600 قطعة خشبية صغيرة مركبة دون مثبت كمسمار أو لاصق.

وقسمت إسرائيل المسجد الإبراهيمى عقب المجزرة التى ارتكبها المستوطن اليهودى المتطرف باروخ جولدشتاين فى فبراير 1994 وقتل فيها 29 فلسطينيا وجرح أكثر من مائة آخرين عندما هاجمهم فى صلاة الفجر.

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