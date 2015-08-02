"النهار" أول قناة فضائية تبث برامجها من قناة السويس لتغطية حفل الافتتاح

استعدادا لتغطية الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة يوم الـ6 من أغسطس، بدأت قناة النهار بث برامجها من موقع قناة السويس، لتكون أول قناة فضائية تبث برامجها من موقع الحفل.

ويقدم الكاتب الصحفى عادل حمودة برنامج "آخر النهار" اليوم الأحد من موقع قناة السويس، مستضيفا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم والثقافة، كما تواصل القناة تقديم برامجها من موقع الحفل حتى يوم الافتتاح، حيث يقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، البرنامج نفسه يومى الاثنين والثلاثاء، ثم الإعلامى محمود سعد الأربعاء والخميس.

وأعرب الإعلامى محمود سعد، فى برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" من موقع قناة السويس الجديدة مساء السبت، عن سعادته بالمشروع القومى العملاق، قائلاً "مبروك لينا كلنا الإنجاز، ولكن الاستفادة الكبرى يجب أن تواكب هذا الحدث".

- محمود سعد من قناة السويس الجديدة: "مبروك.. مصر تستطيع"