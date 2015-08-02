بالفيديو..زوج يحمل كفنه اعتذارا لزوجته..والأخيرة:"قبلت اعتذارك"

حمل الزوج ممدوح قطب كفنه على الهواء مباشرة اعتذرا لزوجته، بهدف تقديمه لشقيق زوجته حتى تقبل بعودة العلاقة بينهما، معربا عن حبه الشديد وتقديره الكبير لزوجته التى تعد كل حياته حسب قوله، موضحا أنه فى اليوم الرابع لعيد الفطر المبارك نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية تطورت إلى أنه تطاول عليها لفظيا بالإضافة تحطيمه بعض أساس المنزل.

وأضاف "قطب" خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه عقب تطور الوضع بينه وبين زوجته تدخل شقيقها الذى توعده بالقتل بعد أن تطاول لفظيا على شقيقته حال تواجده بالمشاجرة، وذكر قائلا: "أنا يا عم حمدى أنا بقدم كفنى ليك وشوف أنت عاوز ايه.. ويا منى أنا بقدم حياتى كلها أنا بقدمها ورقبتى ليكى علشان انتى مراتى وحبيبتى وأمى وكل حاجة ليا.. بحبك وبموت فيكى وبعشق التراب اللى بتمشى عليه".

من جانبها قالت "منى" زوجت "قطب" فى مداخلة هاتفية بالبرنامج: "أنا قبلت اعتذارك بس يا ريت توصل الاعتذار ده لأخويا حمدى.. أنت إنسان محترم وجدع بس عصبى شوية".