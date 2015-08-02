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بالصور..أهالى بالإسكندرية يقطعون الطريق بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف

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قطع أهالى منطقة الفلكى شرق الإسكندرية، منذ قليل، الطريق العام اعتراضا منهم على غرق شوارعهم بمياه الصرف الصحى منذ حوالى شهر وحتى الآن.

وأكد أهالى المنطقة أنهم ناشدوا المسئولين دون جدوى، قائلين: "مياه الصرف دخلت المنازل والمساجد وغرف الكهرباء والأدوار الأرضية من العقارات"، وأضافوا أن المنطقة أصبحت موبوءة بالأمراض بعد انتشار العديد من الحشرات الغريبة.

من جانبه قال اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضخ 3 "طلمبات" لشفط المياه، موضحا أن المنطقة يتم بها حاليا مشروع إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحى لم يستكمل بسبب التجاوزات الكبيرة فى المبانى المخالفة التى وصلت إلى 20 دورا، والتى أثرت على تنفيذ المشروع بسبب الضغط الكبير على الشبكة القديمة.

وشدد على أنه سيعقد غدا اجتماعا بين الجهاز التنفيذى المسئول عن تنفيذ المشروع والمقاول المنوط به التنفيذ لوضع حل جذرى للمشكلة واستكمال المشروع المتوقف بالمنطقة .

أهالى الفلكى يقطعون الطريق العام -اليوم السابع -8 -2015
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أهالى الفلكى يقطعون الطريق العام

مياه الصرف الصحى تغرق المنازل -اليوم السابع -8 -2015
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مياه الصرف الصحى تغرق المنازل

الأهالى يطالبون المحافظة بالتدخل -اليوم السابع -8 -2015
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الأهالى يطالبون المحافظة بالتدخل


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