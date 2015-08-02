بالصور..على غرار"التجربة الدنماركية"..مركز شباب بالغربية يتحول لـ"قهوة"

على غرار فيلم "التجربة الدنماركية" للنجم عادل إمام، كشفت جولة مفاجئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية محمد شحاتة، لمركز شباب شبرا ملكان، التابع لإدارة شباب المحلة أول، تحول المركز إلى قهوة بلدى وشرب الشيشة، داخل المركز وفى الملعب التابع له.

وأحال وكيل وزارة الشباب، عددًا من العاملين بالمركز للتحقيق، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عاجلة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية للتحقيق فى الأمر، إلى جانب عمل مقايسة لإنشاء سور حول الملعب للحفاظ على أملاك الدولة بعد تعدى الأهالى على نصف فدان من أملاك المركز.

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