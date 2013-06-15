إنهاء تعاقد 6 بحارة على العبارة دهب بالسويس

استمرارا لأزمة العبارة دهب بالسويس واعتصام ما يزيد عن 44 بحارا، قامت شركة الملاحة الوطنية المسئولة عن العبارة وإدارتها التابعة للدولة، بإرسال فاكس رسمى لقبطان العبارة مساء اليوم الجمعة، بإنهاء تعاقد 6 بحارة ومهندسين وضباط على العبارة ومطالبتهم بالنزول، وهو الأمر الذى أثار المعتصمين، مؤكدين أن الشركة تحاول بشتى الطرق تشتيت العمال بإصدار قرارات تعسفية، وهى من تتسبب بقراراتها عدم إنهاء الأزمة الحالية.

من جانبه قال تامر حسين، أحد المعتصمين لـ" اليوم السابع " إنهم يطالبون الدولة بالتدخل موضحا أنه حتى الآن لم يصرف لهم رواتبهم عن شهر مايو، وأن إدارة الشركة تتعنت معهم بشكل واضح، وأشار إلى أنهم تحدثوا مع القبطان حسن الشربينى مدير عام الشركة بالإضافة إلى الربان سعد الدين عصمت الموجود على العبارة، والذى خاطب الشركة فى هذا الصدد.

وأضاف تامر أنهم علموا أن المسئول عن إيقاف رواتبهم رئيس الشركة، وجمال فاروق مدير المالية، وهو أحد أقارب زكريا عزمى القيادى بالنظام السابق، ويتعنت معهم على حد وصفه حتى يقوموا بإنهاء اعتصامهم.

استمرار الأزمات العمالية بمواقع "أفيكو والقزق والعبارة دهب" بالسويس