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العثور على جثة طفل نهشتها "كلاب ضالة" فى كرداسة ودفن آخر تم افتراسه

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العثور على جثة طفل نهشتها "كلاب ضالة" فى كرداسة ودفن آخر تم افتراسه العثور على جثة طفل نهشتها "كلاب ضالة" فى كرداسة ودفن آخر تم افتراسه
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بمقلب قمامة بمدينة كرداسة، وتبين من الفحص أن الجثة لطفل 4 سنوات، أبلغ والده باختفائه منذ 3 أيام، وكشفت المعاينة أن الجثة بها آثار هجوم من كلاب ضالة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كما تم دفن جثة طفل آخر هاجمته كلاب ضالة أيضا فجر أمس السبت، بعد تصريح النيابة وقال والد الضحية، إن طفله كان يبيت معه بمزرعة مكلف بحراستها ليلاً، وفى الفجر توجه لقضاء حاجته فى دورة مياه تبعد عن مكان نومهما 15 متراً، وأثناء عودته هاجمته الكلاب ولقى مصرعه.


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