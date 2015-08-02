توقعات الأبراج اليوم الأحد 2015/8/2

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/8/2
>الأبراج التى تتواءم وتتناسب مع برج الحمل سواء كان رجلاً أو امرأة هما برجى الأسد والقوس، فهما مناسبان لأن يكون الأصدقاء من بينهما ويمكن إقامة علاقات محترمة معهم وخصوصًا علاقة الزواج، وفى العمل يستطيع رجل برج الحمل أن يبنى الصداقات العملية مع هؤلاء وإذا كان مديرك ينتمى لأحد البرجين فإن علاقتك به ستشهد تقدمًا إنسانيًا كبيرًا، أما امرأة برج الحمل فإنها تنجذب بشدة إلى رجل برج الأسد، وتشهد العلاقة بينهما ثباتًا واستقرارًا عاطفيًا.
حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/8/2
>رجل برج الثور إذا ما تقابل مع امرأة العذراء فإنه بذلك قد وجد توأم روحه ورفيقة الحياة والمستقبل ولا يجب أن يفوت الفرصة هذه المرة فالقدر قد يجمعهما مرة واحدة، امرأة العذراء ورجل الثور تربطهما صفات مشتركة أهمها الرومانسية الدافئة والحب الصافى، ومن الأبراج التى تتناسب أيضًا مع برج الثور برج الجدى سواء كان رجل أو امرأة الحياة تكون ممتعة مع هذين البرجين.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/8/2
>أصحاب برج الجوزاء غالبًا ما يفضلون التعامل مع أبراج الميزان والدلو سواء رجل أو امرأة، امرأة الجوزاء من الممكن أن تكون أسعد الزوجات إذا ما صادفها القدر والحظ للفوز برجل من برج الميزان فتجمعهما صفات مشتركة جميعها إيجابية حتى الصفات السلبية يشتركون فيها، والعلاقة الناجحة جدًا هى التى تكون بين امرأة الجوزاء ورجل الميزان، وممكن أيضًا أن يكون الدلو شريكًا ناجحًا أيضًا ولكن ليس بحجم الميزان لأن الجوزاء دائمًا يشعر بعدم الأمان والاطمئنان فى الحياة وهؤلاء البرجين يبعثان فيه الأمان والاستقرار.
حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/8/2
>برج السرطان يمكنه أم يقيم علاقة ناجحة ومهمة مع مواليد برجى الحوت والعقرب، وينجذب السرطان الرجل للمرأة العقرب ويشعر معها بالحب والاستقرار الدائمين، وبينهما صفات تؤهلهما للارتباط الأبدى والإخلاص والوفاء فيما بينهما، لأن برج العقرب يحب أن يمتلك الحبيب والسرطان يشعر بلذة لهذا الامتلاك بل يسعد به.
حظك اليوم برج " الأسد " يوم الأحد 2015/8/2
>إذا وجدت علاقة حب من نوع خاص تغلفها الرومانسية الحالمة والحب الصادق فغالبًا ما تجد الاثنين من برجى الحمل أو القوس مع الأسد، فمواليد برج الأسد يتوافقون معهما بدرجة شديدة وخصوصا برج الحمل فى العلاقة العاطفية، والأسد مع الحمل والقوس يميزهما حبهما للطموح والنجاح وتحقيق الأحلام على أرض الواقع.
حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/8/2
>برج العذراء يناسبه التعامل مع الأبراج الترابية وخصوصًا الثور والجدى ويستطيع العذراء أن يقيم علاقات فى جميع المجالات العاطفية والعملية والاجتماعية أيضًا، يتوافق معهم للدرجة التى تجعله يعشق الحياة معهم يتميزون بصفات مشتركة، وبرج الثور يحاول دائمًا الفوز بقلب فتاة العذراء ويفتش عنها دومًا وإذا ما أعجب بفتاة يسأل عن برجها وإذا ما تأكد من ذلك فأنه يفعل كل ما هو متاح للفوز بقلبها.
حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/8/2
> لابد أن يحاول مولود برج الميزان أن يجد مولودة شريكة له من برج الجوزاء أو الدلو فهما مناسبين له جدًا يشتركان فى صفات سلبية وإيجابية وخصوصًا الدلو والميزان فهما يشكلان نواة لأسرة مستقرة سواء كان الشريك رجل أو امرأة لأن بينهما توافق فكرى وذهنى شديدين.
حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/8/2
>تتوافق أفكار وآراء مواليد برج العقرب مع أبراج السرطان والحوت، فإذا ما شاهدنا قصة حب ملتهبة ورومانسية نجد طرفاها من مواليد برج العقرب مع السرطان أو الحوت، لأن بينهما صفات مشتركة.
حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/8/2
>من أفضل العلاقات الناجحة التى يقيمها برج القوس هى من برجى الحمل والأسد، القوس يشعر مع مواليد الحمل بالحب والعطاء المتبادل والانجذاب، وزواجهما ناجح لأن مولود برج القوس يستطيع أن يعبر المشكلات والضغوط من برج الحمل لأنه يشعر أنه نصفه الثانى.
حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/8/2
>الثور والعذراء هما البرجان المناسبان مع برج الجدى، العذراء والجدى إذا ما تقابلا يشعران بانجذاب كبير فيما بينهما، وفى أول مقابلة لهما يمكنهما إعلان الحب، مولود الجدى يحب جدًا امرأة برج الثور ويحاول أن يملك قلبها بأى شكل وينجح فى هذا.
حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/8/2
>علاقات برج الدلو مع الحمل والميزان هى أنجح العلاقات وأكثرها استمرارًا، وهى علاقات رائقة لا تشوبها أى مشكلات أو منغصات للحياة، بينهم توافق فكرى وعصبى وذهنى وثقافى.
حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/8/2
>أسعد اللحظات وأجملها هى التى يقضيها مواليد برج الحوت مع برجى السرطان والعقرب، ويمكن إقامة علاقات ناجحة فيما، فبرج الحوت حالم ورومانسى ويشعر بالسعادة الدائمة مع السرطان سواء رجل أم امرأة لأن بينهم تفاهم تام وموجة موحدة وكل منهما يفهم مشاعر الآخر ويقدر هذه المشاعر جدًا.