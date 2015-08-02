بالصور.. إقالة مدير مركز الرياضات البحرية بالمحلة بسبب الإهمال

قرر محمد شحاتة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إقالة مدير مركز الرياضات البحرية بالمحلة وإحالة 13 موظفا آخرين بسبب الإهمال وعدم تواجدهم فى العمل.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، التى قام بها اليوم، السبت، لمركز الرياضات البحرية بالمحلة لتفقد العمل به، وتبين عدم تواجد مدير المركز وعدم تواجد 13موظفًا بالعمل.

وكشفت جولة وكيل الوزارة عن تعطل كافة مرافق المركز عن العمل، وتكهين معظم أجهزة المركز، الذى يضم أجهزة تتخطى قيمتها الثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى تغيب الموظفين بالفترة المسائية.

وأكد "شحاتة" على قيامه بجولات مفاجئة للمركز خلال الأيام القادمة للتأكد من حسن سير العمل بالمركز.



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الإهمال يضرب مركز الرياضات البحرية بالمحلة



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تكهين أجهزة الكمبيوتر في مركز الرياضات البحرية بالمحلة



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وكيل وزارة الشباب داخل مركز الرياضات البحرية بالمحلة



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بعثرة محتويات مركز الرياضات البحرية على الأرض



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الإهمال داخل مركز الرياضات البحرية



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جانب من جولة وكيل وزارة الشباب داخل غرفة الجيم بمركز الرياضات البحرية



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غرفة الجيم مغلقة والاتربة تغطي الأجهزة



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جراكن بنزين داخل غرفة الجيم



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لافتة نادي الرياضات البحرية