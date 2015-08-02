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اجتماع للشباب والرياضة بالأقصر لبحث استعدادات حفل افتتاح قناة السويس

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اجتماع للشباب والرياضة بالأقصر لبحث استعدادات حفل افتتاح قناة السويس اجتماع للشباب والرياضة بالأقصر لبحث استعدادات حفل افتتاح قناة السويس
عقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مساء اليوم السبت، اجتماع موسع لمديرى الإدارات المركزية والفرعية لليوم الثانى، برئاسة الدكتور مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، للافتتاح الأسطورى المرتقب لمشروع قناة السويس الجديدة المرتقب فى السادس من شهر أغسطس المقبل، وللاحتفالية المقرر إقامتها على غرار كافة المحافظات بالتزامن مع احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل، لبحث الترتيبات النهائية للاحتفال.

وأكد الدكتور مدحت السيد فى تصريحات له، أن مشروع القناة الجديدة «هدية الشعب المصرى إلى العالم، ودليل عملى على قدرة الشعب المصرى على التحدى والعمل والإنجاز، إذ جاءت مكونات المشروع كافة من حيث الفكرة والقرار والتخطيط والتمويل والتنفيذ بأيد وعقول مصرية».

وأوضح على قيمة هذا الحدث التاريخى وأهميته لجميع المصريين.

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مصر 365