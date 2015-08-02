مصرع زوجة وإصابة زوجها فى حادث تصادم ببنى سويف

لقيت زوجة مصرعها وأصيب زوجها، مساء اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق بياض العرب بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المذكور مما أسفر عن مصرع نادية .م 60 سنة، وإصابة زوجها محسن.م"

وتبين من التحريات الأولية أثناء عودة المذكورين إلى محافظة بنى سويف قادمين من القاهرة، اصطدمت بهما سيارة نقل من الخلف ما نتج عنه الحادث وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف العام.