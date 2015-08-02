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تناول البرجر واللانشون يعزز فرص تدخين كمية أكبر من سجائر النيكوتين

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تناول البرجر واللانشون يعزز فرص تدخين كمية أكبر من سجائر النيكوتين تناول البرجر واللانشون يعزز فرص تدخين كمية أكبر من سجائر النيكوتين
كشفت دراسة علمية حديثة أن التدخين أكثر شيوعا بين أولئك الذين يتناولون الكثير من اللحوم المصنعة مثل البرجر واللانشون والسوسيس والسجق.

وقد وجدت دراسة سابقة أن اللحوم المصنعة تسبب الكثير من الأمراض، وهذا يرجع جزئيا إلى حقيقة أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة يميلون إلى فعل أشياء أخرى لا تعزز الصحة مثل التدخين والمشروبات الغازية والشعور بالجوع الدائم، إضافة إلى تناول كمية قليلة جدًا من الفواكه والخضروات.

وربطت العديد من الدراسات بين استهلاك اللحوم المصنعة والعديد من الأمراض المزمنة، والتى تشمل: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، وسرطان الأمعاء والمعدة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

وفى هذا السياق أثبتت دراسة علمية حديثة أن الثيامين، وهو من الأحماض الأمينية الموجودة فى الأطعمة المخمرة، الذى يحفز الدماغ وبالتالى يساعد على الاستيقاظ، مثل الجبنة القديمة، السمك المدخن، واللحوم المعالجة مثل السجق والسوسيس وغيرها، لذلك يجب تناول الأطعمة الطاذجة قبل النوم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر موقع “businessinsider”.

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مصر 365