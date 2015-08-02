استحداث قسم لمكافحة العدوى بمستشفى خليفة في عجمان

استحدث مستشفى الشيخ خليفة في عجمان قسماً جديداً لمكافحة العدوى من الأمراض، حيث يختص القسم بمراقبة اجراءات التعقيم في جميع المستشفى، واتخاذ التدابير اللازمة من اجل حماية المرضى والعاملين في المستشفى من اصابتهم بالأمراض التي تتنقل عن طريق العدوى.

كما استقبل المستشفى 34178 مراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي منهم 31977 مراجعا لقسم الحوادث والطوارئ وبلغ عدد الداخلين إلى المستشفى لتلقي العلاج خلال نفس الفترة 2201 مريضا، منهم 725 مواطنا، كما تم اجراء 892 عملية جراحية، وبينما بلغ عدد الأطباء الزائرين للمستشفى 5 اطباء وقاموا بمعاينة 431 مريضاً.

وأكد صالح حمد الجنيبي مدير المستشفى على اهتمام وحرص ادارة المستشفى على تطوير الخدمات العلاجية والعمل من اجل تخفيف معاناة المرضى، مشيرا إلى ان العام الحالي تمت اضافة العديد من الخدمات العلاجية الجديدة وتعيين 5 اطباء جدد وذلك بهدف مواكبة الزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة وازدياد عدد المراجعين.

وأوضح أن قسم الحوادث والطوارئ استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 31977 مراجعا وبينما تم دخول المستشفى للعلاج عدد 2201 مريض منهم 499 مريضا لقسم الباطنية و446 مريضا دخلوا لقسم العناية القلبية والشرايين اضافة إلى 488 مريضا تلقوا العلاج في قسم الجراحة العامة، كما استقبل قسم العظام 475 مريضاً.

تخفيف معاناة المرضى

وذكر الجنيبي أن ادارة المستشفى تعمل جاهدة من اجل تخفيف معاناة المرضى من خلال تقليل وقت الانتظار لمقابلة الاخصائيين في جميع التخصصات الطبية على الرغم من ازدياد عدد المرضى سنوياً، مشيرا انه تم عمل العديد من الخطوات في هذا الإطار منها انشاء خدمة الاتصال وخدمة الرسائل النصية توضح المواعيد الخاصة بكل مواعيد ومراعاة الحالات الحرجة حيث يتم استقبالها في نفس اليوم، كما تم استحداث نظام الهوية وادخالها في ملفات المرضى .

وذلك لسهولة الدخول في ملف المريض عبر نظام البريد الالكتروني الذي يربط المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وذلك في حالة وجود مريض يتعالج في مستشفى خارج عجمان، وجاء إلى المستشفى يتم تقديم العلاج إليه ومعرفة ومتابعة حالته المرضية من خلال الاطلاع على ملفه إلكترونياً.

وأكد مدير مستشفى الشيخ خليفة في عجمان ان الخطوات التي نفذتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي اسهمت في حل اشكالية مواعيد المرضى لمقابلة الأطباء المختصين في جميع التخصصات بنسبة 30% عن العام الماضي وتقليل فترة الانتظار، كما اصبح متاحاً للمريض ان يعرف اوقات عمل الاخصائيين في العيادات الخارجية وذلك بعمل جدول يحدد مواعيد المقابلات وفترات تواجد الأطباء وإرساله لجميع المرضى عبر الرسائل النصية.

وكشف الجنيبي عن تعيين طبيبة مواطنة تعمل في مجال فرز الحالات الطارئة للدخول ومقابلة الاخصائيين، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة وتقديم العلاج فعليا للحالات المستعجلة التي بحاجة لتدخل علاجي سريع وتقليل المضاعفات الناتجة في حالة تأخر المريض.