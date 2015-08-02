«كهرباء دبي» تنجز شبكات نقل المياه الرئيسة يناير المقبل

أحرزت هيئة كهرباء ومياه دبي تقدماً ملحوظاً في مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل المياه الرئيسة، بأطوال إجمالية تصل إلى 25 كيلو متراً في مختلف مناطق دبي، ويتوقع أن يستكمل المشروع في يناير المقبل، وذلك انسجاماً مع خطة دبي 2021 التي وضعت خريطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية، التي تجمع بين النمو الاقتصادي واستدامة الطاقة، وتوفير بنية تحتية يعتمد عليها وقادرة على الوفاء بمختلف متطلبات المسيرة التنموية.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه «تعزيزاً لرؤيتها في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، تعمل الهيئة على توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق أعلى معدلات رضى وسعادة الناس، حيث تسعى الهيئة عبر هذا المشروع إلى رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، وزيادة كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة».

وأوضح أن المشروع يشتمل على تمديد أنابيب لنقل مياه رئيسة من الزجاج المقوى (GRE)، بأقطار مختلفة ونظام تحكم ومراقبة عن بعد، وقد تم تنفيذ نحو 8.3 كلم حتى اليوم، أي ما نسبته 33% من الطول الإجمالي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 170 مليون درهم، ويضم 17 موقعاً لعمليات توصيل بين خطوط النقل الرئيسة، من أجل رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية وصول المياه، ورفع الضغط في الشبكة دعماً للمشاريع الحالية والمستقبلية في مناطق التوصيلات، ما يكسب شبكة النقل مرونة إضافية تسهم في رفع كفاءتها.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ المشروع وفق البرنامج المخطط له، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الخاصة بتمديد وتدشين شبكات المياه الرئيسة في يناير المقبل 2016.