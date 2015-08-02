120 جسر مشاة في دبي بحلول 2017

اعتمد مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، برئاسة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، تنفيذ عشرة جسور للمشاة في عامي 2016 و2017، موزعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، وبذلك سيرتفع عدد جسور المشاة إلى 120 جسراً في عام 2017.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات أولت سلامة المشاة عناية خاصة، وحرصت منذ تأسيسها على توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق، ووضعت عدة معايير يتم على أساسها اختيار مواقع تنفيذ الجسور، أهمها المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس (النقاط السوداء).

وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب الملاحظات التي ترد من القيادة العامة لشرطة دبي والجمهور.

جسور جديدة

وقال مطر الطاير، إن تنفيذ الجسور الجديدة سيتم في عدد من المواقع الحيوية بناء على مخرجات الدراسات المرورية، حيث سيتم تنفيذ جسرين في شارع بني ياس، الأول قرب مبنى دائرة الأراضي والأملاك، والثاني قرب مبنى بلدية دبي، وسيتم تنفيذ جسر واحد في شارع خالد بن الوليد بالقرب من تقاطع الرفاعة ـــ السعديات، وجسر في شارع النهدة بالقرب من مركز الطوار.

وجسر في شارع الاتحاد بالقرب من دناتا، وجسر في شارع المرابع (طريق 323)، وآخر في شارع المنخول، وجسر في شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من تقاطع الخيل مول، وجسر في شارع الرباط بالقرب من نادي بالرميثة، وجسر في طريق دبي ـ العين بالقرب من بنايات سكاي كورتس.

وأضاف: تقوم الهيئة حالياً بتنفيذ سبعة جسور للمشاة في ستة شوارع، بواقع جسرين في شارع بغداد، وجسر واحد في كل من شارع آل مكتوم، وشارع الميناء، وشارع عمّان، وشارع بني ياس، وشارع الرشيد، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز فيها بلغت أكثر من 30%، ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام القادم.

وأوضح المدير العام رئيس مجلس المديرين، أن الهيئة أنجزت في العامين الماضيين 22 جسراً للمشاة تم تنفيذها في عدد من المواقع الحيوية، منها جسران في شارع الشيخ محمد بن زايد، الأول بالقرب من سوق الخضار والثاني بالقرب من موقع سكن العمال في القصيص، وثلاثة جسور في شارع أم سقيم، وجسران في كل من شارع الأصايل وشارع الخيل الأول.

وجسر واحد في كل من شارع الشيخ راشد، وشارع السعادة، وشارع الميناء، وشارع الوحيدة، وشارع عمّان، وشارع الرشيد، وشارع المنخول، وشارع لطيفة بنت حمدان، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع الخليج، وشارع الرباط، وجسر واحد في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

أدنى معدل

وقال مطر الطاير إن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 14 جسراً في 2006 إلى 56 جسراً في 2010، ثم قفز العدد إلى 74 جسراً في 2011، ليصل إلى 100 جسر في نهاية عام 2014، وسيرتفع العدد إلى 120 جسراً عام 2017، مؤكداً أن هذه الجسور ساهمت في تسجيل أدنى معدل لوفيات حوادث المشاة على طرق إمارة دبي منذ 20 سنة.

حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدل الوفيات انخفض من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2007، إلى سبع وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2008، وواصل معدل الوفيات الانخفاض ليصل إلى 2.3 وفاة لكل 100 ألف من السكان في 2010، ليسجل عام 2014 أفضل معدل في خفض وفيات حوادث المشاة، وهو حالة وفاة واحدة لكل 100 ألف من السكان.

ودعا الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.