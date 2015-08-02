أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

هزاع بن زايد يستقبل سفراء تونس والسودان وبولندا

Google+ Print
هزاع بن زايد يستقبل سفراء تونس والسودان وبولندا هزاع بن زايد يستقبل سفراء تونس والسودان وبولندا

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمكتب سموه بالمجلس الأعلى للأمن الوطني كلاً على حدة طارق بالطيب السفير التونسي لدى الدولة وأحمد يوسف صديق السفير السوداني لدى الدولة والبروفيسور آدم الشيموفيسكي السفير البولندي لدى الدولة الذين أتوا للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالدولة.

وأعرب السفراء عن خالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من تعاون طوال فترة عملهم بالدولة ما ساعدهم على أداء مهمتهم بنجاح في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم الشقيقة والصديقة. من جانبه ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الجهود التي بذلها السفراء في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم.. متمنياً سموه لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية