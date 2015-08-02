هزاع بن زايد يستقبل سفراء تونس والسودان وبولندا

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمكتب سموه بالمجلس الأعلى للأمن الوطني كلاً على حدة طارق بالطيب السفير التونسي لدى الدولة وأحمد يوسف صديق السفير السوداني لدى الدولة والبروفيسور آدم الشيموفيسكي السفير البولندي لدى الدولة الذين أتوا للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالدولة.

وأعرب السفراء عن خالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من تعاون طوال فترة عملهم بالدولة ما ساعدهم على أداء مهمتهم بنجاح في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم الشقيقة والصديقة. من جانبه ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الجهود التي بذلها السفراء في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم.. متمنياً سموه لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية.