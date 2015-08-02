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ضبط رئيس وحدة مرور الحسينية بالشرقية لترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقاتها

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ضبط رئيس وحدة مرور الحسينية بالشرقية لترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقاتها ضبط رئيس وحدة مرور الحسينية بالشرقية لترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقاتها
قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، منذ قليل، بتسليم الرائد "محمد ا ل ق" رئيس وحدة مرور الحسينية، الذى تم نقله إلى إدارة مرور الزقازيق موخرا، إلى النيابة بالحسينية، بعد قرار النيابة برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بضبطه وإحضاره.

كان اللواء خالد عبد الرحمن، مدير أمن الشرقية، كلف مساء اليوم السبت، العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط وإحضار الرائد "محمد ا ل" رئيس وحدة مرور الحسينية.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات تفيد قيام الضابط بترخيص 5 سيارات مبلغ بسرقتها مقابل حصوله على سيارة منها تقدر بـ150 ألف جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2001 لسنة 2015 جنح الحسينية.

وأفادت التحقيقات أن السيارات تم ترخيصها بملفات جديدة وبتوكيلات مزورة، وذلك مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وبعد ضبط الضابط يتم حاليا عرضه على النيابة للتحقيق معه.

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مصر 365