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موسم في الجول - وائل القباني يختار مفاجأة الدوري

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موسم في الجول - وائل القباني يختار مفاجأة الدوري موسم في الجول - وائل القباني يختار مفاجأة الدوري

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على وائل القباني نجم دفاع الزمالك السابق.

السؤال الذي وجهناه إلى القباني .. من هو مفاجأة الموسم؟

ويجيب القباني لـFilGoal.com: "حرس الحدود بالنسبة لي هو مفاجأة الموسم".

وتابع "الفريق غامر بتجربة جديدة مع عبد الحميد بسيوني، ورغم غياب الخبرة فالحرس أنهى الدوري في ترتيب جيد".

وأنهى الحرس الدوري في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

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