إكرامي ومتعب ومؤمن زكريا ينتظمون في مران الأهلي

انتظم ثلاثي النادي الأهلي شريف إكرامي وعماد متعب ومؤمن زكريا في مران الفريق الذي أقيم يوم السبت استعدادا للقاء إنبي يوم الأحد.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 38 والأخيرة من الدوري المصري.

وكان متعب قد تغيب عن مران يوم الجمعة بسبب الإصابة في ركبته، فيما تغيب إكرامي لإصابته في العضلة الأمامية.

واعتذر مؤمن زكريا في الانتظام في المران لظروف خاصة ولم يحضر بناء على إذن من الجهاز الفني.

يذكر أن فتحي مبروك كان قد أعلن عن قائمة الأهلي التي تستعد لملاقاة إنبي في وقت سابق والتي تغيب عنها إكرامي (طالع التفاصيل).