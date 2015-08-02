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تعرف على مدربي قطاع الناشئين في الزمالك

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تعرف على مدربي قطاع الناشئين في الزمالك تعرف على مدربي قطاع الناشئين في الزمالك

اعتمد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين في الموسم الجديد بعدما كان تقدم بها أشرف قاسم رئيس القطاع في وقت سابق.

ويظل أشرف قاسم رئيسا لقطاع الناشئين إلى جانب محمد صبحي المدير الإدارةي، فيما تتكون اللجنة الفنية من قطاع الناشئين من كل من حسن بصري وأسامة عبد الكريم وسعيد لطفي.

أما الأجهزة الفنية فجاء تشكيلهال كالآتي:

فريق مواليد 96

هشام يكن مديرا فنيا، محمد صلاح مدربا عاما، عفت متولي مدربا لحراس المرمى، مدحت قاسم طبيبا، وخالد عمران مديرا إداريا.

فريق مواليد 97

تامر عبد الحميد مديرا فنيا، بشير التابعي مدربا عاما، وليد إبراهيم مدربا لحراس المرمى، طع عبد الكريم طبيبا، وحمدي يسري مديرا إداريا.

فريق مواليد 99

هشام إبراهيم مديرا فنيا، وليد ماهر مدربا عاما، عصام حمد مدربا لحراس المرمى، أحمد رفاعي طبيبا، ووليد قاصد مديرا إداريا.

فريق مواليد 2000

طارق السيد مديرا فنيا، محمد أبو العلا مدربا عاما، حسني مسعد مدربا لحراس المرمى، محمد حسين طبيبا، ومحمد عبده مديرا إداريا.

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