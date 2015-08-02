إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: اجتمع مع رئيس سموحة لحل الأزمة

يدخل إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة جلسة خاصة مع محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري، من أجل حل أزمة انتقاله للزمالك.

إبراهيم عبد الخالق وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

سموحة يرغب في الحصول على مبلغ 4 مليون و250 ألف جنيه.

وصرح رئيس سموحة بأن الأزمة تكمن فإن النادي يرغب في المبلغ نقدا وليس شيكات كما قدم الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

وقال عبد الخالق لـFilGoal.com: "وصلت الإسكندرية الآن، وسأدخل في جلسة خاصة مع المهندس فرج عامر".

وتابع "سأحاول حل الأزمة مع رئيس سموحة، وأتمنى أن ننهي الاتفاق".