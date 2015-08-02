أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: اجتمع مع رئيس سموحة لحل الأزمة

Google+ Print
إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: اجتمع مع رئيس سموحة لحل الأزمة إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: اجتمع مع رئيس سموحة لحل الأزمة

يدخل إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة جلسة خاصة مع محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري، من أجل حل أزمة انتقاله للزمالك.

إبراهيم عبد الخالق وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

سموحة يرغب في الحصول على مبلغ 4 مليون و250 ألف جنيه.

وصرح رئيس سموحة بأن الأزمة تكمن فإن النادي يرغب في المبلغ نقدا وليس شيكات كما قدم الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

وقال عبد الخالق لـFilGoal.com: "وصلت الإسكندرية الآن، وسأدخل في جلسة خاصة مع المهندس فرج عامر".

وتابع "سأحاول حل الأزمة مع رئيس سموحة، وأتمنى أن ننهي الاتفاق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع