أحدث الدراسات..وسائل التواصل الاجتماعية تسبب الأمراض النفسية للمراهقين

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية، حيث أفادت بأن وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام تسبب العديد من الأمراض النفسية.

وأوضح الباحثون أن قضاء أكثر من ساعتين فى التصفح والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعية، يعزز فرص الإصابة بأمراض نفسية خطيرة مثل الإنطوائية والعزلة وقد تؤدى إلى الانتحار.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور هيوز سامباسا، من قسم علم الأوبئة فى جامعة أوتاوا الكندية، إن استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعى يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة الصحة النفسية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 750 طالبًا، وكان متوسط أعمارهم 14 عامًا، ووجدوا أن هناك نحو 13 فى المئة ممن يقضون أكثر من ساعتين يوميًا أمام وسائل الإعلام الاجتماعية فكروا فى الانتحار.

وأثبتت العديد من الدراسات السابقة أن قضاء أكثر من ساعة يوميًا أمام الكمبيوتر أو التابليت أو الموبايلات الحديثة، التى يتم عليها تحميل تطبيقات الفيسبوك والانستجرام وتويتر يسبب الأرق، لذلك ينصح الباحثون بعدم التعرض لتلك الشاشات قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.