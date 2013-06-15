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"فبريكا" تقدم المسرحية الغنائية "البؤساء" على مسرح باسم يوسف

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"فبريكا" تقدم المسرحية الغنائية "البؤساء" على مسرح باسم يوسف "فبريكا" تقدم المسرحية الغنائية "البؤساء" على مسرح باسم يوسف

كتب : محمد عاشور الجمعة 14-06-2013 23:19

قدم الإعلامي باسم يوسف، فرقة "فبريكا"، التي تقدم فن المسرح الغنائي، المأخوذ عن الأدب الأمريكي، ولكن بطريقة مصرية.

وقدمت "فبريكا"، خلال حلقة اليوم من برنامج "البرنامج"، المسرحية الغنائية "البؤساء"، بعدما تم "تمصيرها"، وكان هذا العمل مشروع تخرج لنسمة محجوب في الجامعة الأمريكية.

وتعد "فبريكا" أول مؤسسة مهتمة بترجمة الأعمال العالمية، ووضعها في إطار غنائي مسرحي مصري، وأشرفت غنائيا على "البؤساء"، الدكتورة نيفين علوبة، وأخرجها مسرحيا الدكتور محمد أبوالخير، وبريج مارتن للبيانو.

وللأول مرة في "البرنامج"، غنى جمهور الحلقة مع "فبريكا" جزءا من المسرحية "سامع صوت الجماهير طالع ينادي بالتغيير".

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