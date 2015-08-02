ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش ببسيون

تمكن ضباط مباحث مركز بسيون من ضبط عاطلين وبحوزتهما قطعة كبيرة لمخدر الحشيش تزن ربع كيلو جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد محمد الكردى رئيس مباحث مركز بسيون والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين محمود .م.ص 27سنة عاطل مقيم قرية دماط مركز قطور،نزيه.ع.م 35سنة عاطل مقيم قرية ابيج مركز كفر الزيات وبحوزتهما قطعة كبيرة من مخدر الحشيش تزن ربع كيلو جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع، تحرر المحضر 13228جنايات مركز بسيون، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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