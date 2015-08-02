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زوجان لم ينجبا يتبرعان للقناة..ويؤكدان: بنحب مصر وربنا يعين الرئيس ويقويه

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زوجان لم ينجبا يتبرعان للقناة..ويؤكدان: بنحب مصر وربنا يعين الرئيس ويقويه زوجان لم ينجبا يتبرعان للقناة..ويؤكدان: بنحب مصر وربنا يعين الرئيس ويقويه
"لا نملك أطفالا ولسنا طامعين فى شىء، لكنننا نمتلك حبنا لمصر، وإن شاء الله أيامنا اللى جايه أحلى من اللى فاتت، ومصر بتاعتنا كلنا، وقررنا التبرع بكل ما نملك لمشروع قناة السويس الجديدة"، بهذه الكلمات أعرب الزوجان "الحاجة عطيات والحاج أحمد هلال سائق متطوع فى حفر القناة الجديدة"، عن عشقهما وحبهما للوطن، وقررا التبرع بكل ما يملكان من جهد وأموال للحدث العظيم، واعتبرا قناة السويس ابنهما وولدهما.

وأعرب الزوجان فى حوارهما مع الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن عشقهما للرئيس السيسى، وأملهما فى حضور حفل قناة السويس الجديدة.

وقالت الحاجة عطيات: "صورة السيسى فى كل حتة فى البيت.. إحنا عايشين فى خيره وأمنية حياتى أقابله، ونتمنى بلدنا تبقى بخير ونقول للسيسى ربنا يعينك ويقويك وشوية عليه أغنية تسلم الأيادى، تسلم ايديه وعنيه وكل حته فيه"، مستطردة: "بنحب بلدنا جدا، وكنت عاملة جمعية بألف جنيه وهذا كل ما أملك وقررت التبرع بهذا المبلغ من أجل وزوجى رحب بالفكرة".

بدوره قال الحاج أحمد هلال سائق متطوع فى حفر القناة الجديدة، إنه يعمل فى قناة السويس الجديدة من بداية الحفر ويأمل فى العمل بقناة السويس الجديدة أيا كان عمله، مضيفا: "كله هايعرف إن البلد دى كويسة وخيرها أكتر من اللى راح".

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مصر 365

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