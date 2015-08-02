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وكالة "تاس": مصر وروسيا تستعدان لتوقيع مذكرة التعاون النووى المشترك

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وكالة "تاس": مصر وروسيا تستعدان لتوقيع مذكرة التعاون النووى المشترك وكالة "تاس": مصر وروسيا تستعدان لتوقيع مذكرة التعاون النووى المشترك
تستعد كل من روسيا ومصر لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك فى مجال التعاون النووى وفقا لتقارير ذكرتها هيئة الرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية الروسية التى قام رئيسها بزيارة مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن وفد هيئة الرقابة الروسية زار مصر برئاسة نائب رئيس الهيئة اليكسى فيرابونتوف، حيث اجتمع فى القاهرة مع بعض المسؤولين المصريين بينهم وزير الكهرباء والطاقة المصرى محمد شاكر.

وأوضحت الهيئة فى تقرير لها أن الجانب الروسى والمصرى بحثا آفاق التعاون فى مجال الطاقة النووية وتطويرها فى مصر، وبحث آفاق التعاون فى مجال السلامة النووية والإشعاعية، والاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الروسية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأشارت الوكالة الروسية أنه بمشاركة روسيا ستقوم مصر ببناء محطة نووية على البحر الأبيض المتوسط مكونة من أربعة مفاعلات تبلغ 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/31/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-/2285861#.Vb0xA_mqqko

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