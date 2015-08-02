مميش: مشاركة المصريين فى تمويل حفل افتتاح القناة وصل 3 أضعاف المستهدف

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لن يتم الإنفاق على حفل قناة السويس الجديدة من موازنة الدولة، لافتاً إلى أنه وجد مشاركة رائعة من قبل المصريين لتمويل حفل افتتاح القناة، حيث وصلت هذه المشاركة والتبرعات لأضعاف مصاريف الحفل مرتين أو ثلاث مرات، قائلاً: "مشاركة المصريين رائعة وتفوق الحفل مرتين تلاتة".

وأوضح مميش فى مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سيستقطب عدداً كبيرا من المستثمرين، مضيفاً إن الهيئة تدير قناة السويس بحيادية تامة فى تعاملها مع بواخر الجنسيات المختلفة.

وقال: "لم نشارك فى مواجهة القرصنة خشية بقاء قوات أجنبية فى المنطقة، ولن نشارك فى أى نشاط بحرى خارج مصر دون قرار أممى، لم نسمح بوجود القطع الحربية الأمريكية فى مياهنا الإقليمية إبان الثورة".

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