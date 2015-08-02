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مقتل 2 من قناصة داعش وتدمير أسلحة رشاشة للتنظيم شرق الرمادى العراقية

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مقتل 2 من قناصة داعش وتدمير أسلحة رشاشة للتنظيم شرق الرمادى العراقية مقتل 2 من قناصة داعش وتدمير أسلحة رشاشة للتنظيم شرق الرمادى العراقية
تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية من قتل اثنين من القناصة وتدمير اسلحة رشاشة تابعة "داعش" فى قطاع حصيبة شرق مدينة الرمادى الواقعة غربى العراق وهى مركز محافظة الأنبار .

ونقلت اليوم السبت وكالة أنباء الاعلام العراقى ( و ا ع ) عن بيان لخلية الاعلام الحربى القول إن "لواء الرد السريع فى الشرطة الاتحادية تمكن من قتل اثنين من قناصة تنظيم داعش ودمر عجلة تحمل اسلحة ومدفع رشاش فى ناحية حصيبة شرقى الرمادى ".

يذكر ان القوات الامنية ورجال الحشد الشعبى يخوضون معارك مستمرة فى اطراف مدينة الرمادى ، وتمكنوا فى الايام الماضية من تطهير جامعة الانبار وعدة مناطق تابعة للمدينة .
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