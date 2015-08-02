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ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الخارجية السعودى لبحث المستجدات الدولية

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ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الخارجية السعودى لبحث المستجدات الدولية ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الخارجية السعودى لبحث المستجدات الدولية
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها بأن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد التقى، اليوم وزير الخارجية السعودى عادل الجبير.

وبحث المسئولان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، حسبما ذكر الحساب الرسمى لأخبار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقع تويتر.

وعبر الشيخ محمد بن زايد عن إيمانه العميق بمحورية الدور السعودى وبقناعته الثابتة، أن المملكة تمثل حجر الأساس للخروج بالمنطقة من حالة عدم الاستقرار.

وتشارك الإمارات فى تحالف "إعادة الأمل"، الذى تقوده ويدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادى فى اليمن.

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مصر 365

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