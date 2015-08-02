رامي صبري يتعرض لحادث سير

تعرّض أمس الفنان رامي صبري لحادث سير في "بورتو مارينا"، نتج عنه إصابة رامي بجروح وكدمات بالغة.

ووقع الحادث عندما كان رامي يقود "البيتش باغي" بسرعة زائدة، ما أدى إلى انقلابه فجأة.

وكان رامي قد أحيا أول أمس حفلة في "بورتو مطروح"، حققت نجاحاً كبيراً، إذ حضرها عدد هائل من جمهور صبري، وغنى خلالها العديد من أغانيه على مدار ساعتين كاملتين.

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