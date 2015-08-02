بالفيديو: لمن يقول جو رعد عيب؟

أطلق الفنان جو رعد أغنيته الجديدة "عيب عاللي بيعمل عيب"، وهي الثالثة منذ احترافه الغناء بعد "نظرة منك" و"أنا بشهدلك".

الأغنية كتب كلماتها محمد الدايخ ولحنها منير حسن وقام بتوزيعها صبحي محمد، وقد سجّلها جو في ستوديو هادي شرارة، وتولّى هندسة الصوت إيلي بربر، وكانت الأغنية قد صدرت عبر تطبيق "أنغامي"، حيث حظيت بنسبة كبيرة من المتابعة وتلقى جو ردود فعل إيجابية، خصوصاً أن الأغنية حملت طابعاً مميزاً لناحية الكلمة واللحن اللذين حرص جو على اختيارهما بدقة ليقدم عملاً غير مستهلك.

وكان جو قد أطلق الأغنية في الحفل الذي أقامته شركة "هنود برودكشن" برعاية وزارة السياحة اللبنانية لتتويج ملك وملكة جمل لبنان لصيف 2015 على مسرح مار يوسف - قرنة شهوان نهار الأحد الفائت، وكانت لجنة الحكم تضم إلى جو كل من الإعلامية سنا نصر، والفنانة ليليان نمري، والشاعر أحمد ماضي، ومصفف الشعر روبير خوري، وملك جمال لبنان لعام 2014 أنطوني كرم