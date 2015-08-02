أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: لمن يقول جو رعد عيب؟

Google+ Print
بالفيديو: لمن يقول جو رعد عيب؟ بالفيديو: لمن يقول جو رعد عيب؟

السبت 01-08-2015 23:51

أطلق الفنان جو رعد أغنيته الجديدة "عيب عاللي بيعمل عيب"، وهي الثالثة منذ احترافه الغناء بعد "نظرة منك" و"أنا بشهدلك".

الأغنية كتب كلماتها محمد الدايخ ولحنها منير حسن وقام بتوزيعها صبحي محمد، وقد سجّلها جو في ستوديو هادي شرارة، وتولّى هندسة الصوت إيلي بربر، وكانت الأغنية قد صدرت عبر تطبيق "أنغامي"، حيث حظيت بنسبة كبيرة من المتابعة وتلقى جو ردود فعل إيجابية، خصوصاً أن الأغنية حملت طابعاً مميزاً لناحية الكلمة واللحن اللذين حرص جو على اختيارهما بدقة ليقدم عملاً غير مستهلك.

وكان جو قد أطلق الأغنية في الحفل الذي أقامته شركة "هنود برودكشن" برعاية وزارة السياحة اللبنانية لتتويج ملك وملكة جمل لبنان لصيف 2015 على مسرح مار يوسف - قرنة شهوان نهار الأحد الفائت، وكانت لجنة الحكم تضم إلى جو كل من الإعلامية سنا نصر، والفنانة ليليان نمري، والشاعر أحمد ماضي، ومصفف الشعر روبير خوري، وملك جمال لبنان لعام 2014 أنطوني كرم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار